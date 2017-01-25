Max’le buluşma

Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Volkan Demirel'le güzel eşi Zeynep Demirel, önceki gün Şile'de kahvaltı keyfi yaptı. İkili, bir yarışmada birinci olan yetenekli köpek Max'i sevmeyi de ihmal etmedi. Max'in sahibiyle sergilediği mini şovu da hayranlıkla izleyen hayvansever Demirel çifti, sevimli köpekle de böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.