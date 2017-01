Komşu’yu fırçalayacak

adını taşıyan güneş yağlarıyla Türkiye'nin yanı sırada büyük ilgi görendurmak yok! Daha önce güneş yağlarıyla Türkiye pazarında başarılı olan sosyetik güzel, ürünlerinivebronz ten meraklılarıyla buluşturmuştu. Yazın büyük bir bölümünüevinde geçirenYunan halkının ürünlerine gösterdiği ilgiden memnun kalınca yeni bir hamle yapmaya karar verdi.Bronz teninin yanı sıra pürüzsüz bacaklarıyla da dikkat çeken ikoncan,da Yunan pazarına sürecek. Yunanistan'daki firmayla anlaşmaya varan Eda Taşpınar 'ın selülit önleyici at kılı fırçasınıSosyetik güzel böylece Türkiye'deat kılı fırçasıyla da servetine servet katmaya devam edecek...Güneş yağlarının yanı sıra at kılı fırça ve at kuyruğu şampuanıyla ticarete el atan Taşpınar, kısa sürede servetini katladı. Sosyetik güzel, imzaladığı yeni anlaşmayla da bu yaz Komşu'da hem tatil hem de iş yapacak.