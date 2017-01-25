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Komşu’yu fırçalayacak

Yunanistan’a demir atan , hem tatil yapıyor hem de para basıyor. Güneş yağlarıyla Türkiye’den sonra Komşu’da da ticarete atılan ikoncan, şimdi de at kılı fırçasını Yunanlar’la buluşturmaya hazırlanıyor.

Komşu’yu fırçalayacak
Kendi adını taşıyan güneş yağlarıyla Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan'da da büyük ilgi gören Eda Taşpınar'a durmak yok! Daha önce güneş yağlarıyla Türkiye pazarında başarılı olan sosyetik güzel, ürünlerini Yunanistan ve Saint-Tropez'de bronz ten meraklılarıyla buluşturmuştu. Yazın büyük bir bölümünü Mikonos'taki evinde geçiren Taşpınar, Yunan halkının ürünlerine gösterdiği ilgiden memnun kalınca yeni bir hamle yapmaya karar verdi.

ANLAŞMA SAĞLANDI
Bronz teninin yanı sıra pürüzsüz bacaklarıyla da dikkat çeken ikoncan, güzelliğinin sırrı olan doğal at kılı fırçasını da Yunan pazarına sürecek. Yunanistan'daki firmayla anlaşmaya varan 'ın selülit önleyici at kılı fırçasını bu yaz Komşu'da satışa sunması bekleniyor. Sosyetik güzel böylece Türkiye'de ortalama 45 liradan satılan at kılı fırçasıyla da servetine servet katmaya devam edecek...

TİCARETE İYİCE ALIŞTI
Güneş yağlarının yanı sıra at kılı fırça ve at kuyruğu şampuanıyla ticarete el atan Taşpınar, kısa sürede servetini katladı. Sosyetik güzel, imzaladığı yeni anlaşmayla da bu yaz Komşu'da hem tatil hem de iş yapacak.

AYDIN HAMZA
Etiketler:
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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