Işıl’ın yakın korumaları

Eski kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Hanım, önceki gün oğlu Mehmet Burak ve Elif Gönlüm'ün oğlu Keremcan Gönlüm'le Akmerkez'deydi. Reçber, mağazaları ikiliyle birlikte turladı. Sosyetik güzelin yanındaki yakışıklıları görenler ise "Işıl'a yakın koruma" esprisi yaptı.