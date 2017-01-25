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Engin’e Peru’dan ödül

Engin’e Peru’dan ödül
atv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar' ile hayranlarıyla buluşan Engin Akyürek, bir dünya yıldızı olduğunu yine kanıtladı. Latin Amerika'da da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Akyürek, Peru'da yayın yapan bir TV kanalının düzenlediği ankette 'En İyi Erkek Oyuncu' seçildi.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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