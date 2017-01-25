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‘Burası yeri değil’

‘Burası yeri değil’
Sinem Kobal, önceki akşam bir arkadaşının yaş gününe katıldı. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun 2 ayrı şehit ailesine toplam 43 bin liralık kira yardımı yapmasıyla ilgili sorulan sorular karşısında ise "Bunları konuşmanın ne yeri, ne de zamanı" demekle yetindi.

Doğan SAVAŞ
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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