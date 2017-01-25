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Bir garip dostluk

Bir garip dostluk
Eski aşkı Murat Karabova'yla geçtiğimiz akşam görüntülenen , ünlü işadamıyla önceki akşam yine beraberdi. Salkım, "Aşk yok. Sadece arkadaşız" dese de ikilinin sürekli birlikte görüntü vermesi kafaları karıştırdı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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