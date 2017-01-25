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Altın kıyafet önlemi

Altın kıyafet önlemi
Ünlü mankenler önceki gün Çanakkale sokaklarını şenlendirdi. Aralarında Günay Musayeva'nın olduğu güzeller, 'Biga İndirimli Alışveriş Günleri' için düzenlenen sokak defilesinde podyuma çıktı. Musayeva, defilede 600 bin TL değerinde altın elbise giydi. Azeri manken, kuyumcu dükkanından podyuma iki VIP koruma eşliğinde gitti.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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