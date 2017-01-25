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  1. Ünlü oyuncuya cinsel saldırı

61 yaşında baba oldu

61 yaşında baba oldu
Hollywood'un ünlü aktörü ve yönetmeni Mel Gibson, 61 yaşında dokuzuncu kez babalığı tattı. 26 yaşındaki yazar kız arkadaşı Rosalind Ross ile bir süredir birlikte olan Gibson'ın oğlunun Cuma günü dünyaya geldiği ancak bunu basından gizlediği anlaşıldı. Gibson'ın 2 kilo 400 gram doğan oğluna Lars Gerard ismini verdiği açıklandı.
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  • 25 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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