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Uludağ’ı ısıttı

Uludağ’ı ısıttı
'Selfy Whitefest 2017'nin önceki akşamki 2. periyodunun açılışına Merve Özbey damgasını vurdu. Sesiyle hayranlarını mest eden Özbey, zayıflamış halleriyle dikkat çekti. Göğüs dekolteli mini elbisesiyle yürek hoplatan şarkıcı, "Zayıfladıkça kendimi güzel hissediyorum" dedi.
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