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Sıkıntı bitti

Sıkıntı bitti
Eşi Altan Nuh'la boşanmak için gün sayan Tuğba Özerk, sıkıntılı günleri geride bıraktı. Önceki gün City's'e giden şarkıcı, 2 Şubat'taki boşanma davası stresini alışverişle attı. Tuğba Özerk, keyifli halleriyle "Her şer yolunda" mesajı verdi.
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