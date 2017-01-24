Rihanna’lı Nusret çılgınlığı

Ünlü et restoranı sahibi NusretGökçe'nin fenomen haline gelentuz dökme hareketi, modaya dailham verdi. Tüm dünyada çılgınca yayılanhareketi paraya çevirmeye çalışan uyanıkgirişimciler boş durmadı. Başarılıişletmecinin ete tuz dökme hareketinitişörte bastıran girişimciler, reklam içinde gözünü dünyaca ünlü yıldızlara dikti.
SATIŞTA ...
İlk olarak BenAffleck'e photoshop'la 'Nusrettişörtü' giydiren uyanıklar, şimdide Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yıseçti. Bu kare photoshop olsa da çokses getirdi. Öte yandan Nusret'infigürünün bulunduğu tişörtler, tümdünyada satışa çıktı vebüyük ilgi gördü.
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