Rihanna’lı Nusret çılgınlığı

Ünlü et restoranı sahibi Nusret Gökçe'nin fenomen haline gelen tuz dökme hareketi, modaya da ilham verdi. Tüm dünyada çılgınca yayılan hareketi paraya çevirmeye çalışan uyanık girişimciler boş durmadı. Başarılı işletmecinin ete tuz dökme hareketini tişörte bastıran girişimciler, reklam için de gözünü dünyaca ünlü yıldızlara dikti.



SATIŞTA ...

İlk olarak Ben Affleck'e photoshop'la 'Nusret tişörtü' giydiren uyanıklar, şimdi de Barbadoslu şarkıcı Rihanna'yı seçti. Bu kare photoshop olsa da çok ses getirdi. Öte yandan Nusret'in figürünün bulunduğu tişörtler, tüm dünyada satışa çıktı ve büyük ilgi gördü.