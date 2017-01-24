Mutluluğun resmi

Güzel oyuncu Hande Subaşı'yla madenci Altuğ Leblebici'nin aşkı doludizgin sürüyor. Yaklaşık 2 aydır birlikte olan sevgililer, aşklarını her fırsatta sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmiyor. Önceki gün de aşkıyla İstanbul'da gezintiye çıkan Subaşı, mutluluklarının resmini hayranlarıyla paylaştı.