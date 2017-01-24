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Kimseyi kırmadı

Kimseyi kırmadı
Başarılı oyuncu Halit Ergenç, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Tek başına geldiği AVM'de uzun süre mağazaları dolaşan Ergenç, rol aldığı diziden bulduğu ilk fırsatla alışverişe çıktığını söyledi. Alışveriş boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ergenç, sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi.
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