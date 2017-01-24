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İnziva vakti

İnziva vakti
Yeni albümünün hazırlıkları için eşi Chloe Loughnan'ın memleketi İrlanda'da inzivaya çekilecek olan Serdar Ortaç, önceki gün İstinye'deydi. Popçu, albüm çalışmalarına Nisan'da başlayacağını söyledi.
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