İnziva vakti

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Yeni albümünün hazırlıkları için eşi Chloe Loughnan'ın memleketi İrlanda'da inzivaya çekilecek olan Serdar Ortaç, önceki gün İstinye'deydi. Popçu, albüm çalışmalarına Nisan'da başlayacağını söyledi.
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