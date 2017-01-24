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Geri sayımda

Geri sayımda
Şimdilerde ikinci bebeğine 8 aylık hamile olan Pelin Karahan, önceki gün Zorlu'daydı. "Artık son aylarımıza doğru geldik sayılır. Heyecanlı bekleyiş sürüyor" diyen güzel oyuncu, bol bol alışveriş yaptı.
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