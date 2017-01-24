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Action man!

, önceki akşam acil hastaneye kaldırıldı. Çıkışta basını atlatmak isteyen oyuncu, dublör dahi kullandığı kaçma planıyla aksiyon filmlerini aratmadı

Action man!
Rol aldığı dizide genç bir polise hayat veren Çağatay Ulusoy, kendini canlandırdığı aksiyon dolu sahnelere fazla kaptırdı… Önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan yakışıklı oyuncunun hastane çıkışında bekleyen gazetecileri atlatmak için kullandığı yöntem, film sahnelerini aratmadı. Karaciğerinde yağlanma tespit edilen Ulusoy, akşam 20.00'de geldiği hastaneden yaklaşık 1 saat sonra ayrıldı. Serum tedavisi gören ünlü oyuncu, giriş kapısında gazetecilerin olduğunu öğrenince aracını otopark bölümüne istedi.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ulusoy, uzun bir bekleyişin ardından gazetecilerin hastane girişinden ayrılmaması üzerine bir görevliyi ikna ederek onu dublörü yaptı. Habercilerin görüntü almaması için yoğun çaba sarf eden Çağatay Ulusoy, planının sorunsuz işlemesi için de hiçbir detayı atlamadı. Kafasındaki bereyi görevliye giydiren ünlü oyuncu, dublör kılığına giren adamı kendi lüks aracıyla hastaneden gönderdi. sebebi aşırı alk ol mü? Hastane görevlilerine ve basın mensuplarına yoğun yağmur altında zor anlar yaşatan ünlü oyuncu, aksiyon dolu kaçış planının sorunsuz işlediğini düşünerek hastaneden taksiyle ayrıldı. Gazetecileri dublör sayesinde atlattığını düşünen Çağatay Ulusoy'un bu anlamsız kaçışı üzerine ise "Çağatay, kendini dizide canlandırdığı Sarp sandı" yorumları yapıldı. Bu arada uzmanlar, 26 yaşındaki oyuncunun apar topar hastaneye kaldırılmasına neden olan karaciğer yağlanmasının başlıca sebebinin aşırı alkol tüketimi ve düzensiz beslenme olduğunu söylüyor…


1- GAZETECİLERİ FARK ETTİ


2- DUBLÖRÜNÜ ÇAĞIRDI


3- YERİNE BAŞKASINI GEÇİRDİ


4- MAGAZİNCİLERİ ATLATMAYI BAŞARDI

DOĞAN SAVAŞ
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