Action man!

Rol aldığı dizide genç bir polise hayat veren Çağatay Ulusoy, kendini canlandırdığı aksiyon dolu sahnelere fazla kaptırdı… Önceki akşam Maslak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırılan yakışıklı oyuncunun hastane çıkışında bekleyen gazetecileri atlatmak içinkullandığı yöntem, film sahneleriniaratmadı. Karaciğerinde yağlanma tespit edilen Ulusoy, akşam 20.00'de geldiği hastaneden yaklaşık 1 saatsonra ayrıldı. Serum tedavisi gören ünlü oyuncu, giriş kapısında gazetecilerin olduğunu öğrenince aracını otopark bölümüne istedi.
KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRDİ
Ulusoy, uzun bir bekleyişin ardından gazetecilerin hastane girişinden ayrılmaması üzerine bir görevliyi ikna ederek onu dublörü yaptı. Habercilerin görüntü almaması için yoğun çaba sarf eden Çağatay Ulusoy, planının sorunsuz işlemesi için de hiçbir detayı atlamadı. Kafasındaki bereyi görevliyegiydiren ünlü oyuncu, dublör kılığına girenadamı kendi lüks aracıyla hastanedengönderdi. sebebi aşırı alk ol mü? Hastane görevlilerine ve basın mensuplarına yoğun yağmur altında zor anlar yaşatan ünlü oyuncu, aksiyon dolu kaçış planınınsorunsuz işlediğini düşünerek hastaneden taksiyle ayrıldı. Gazetecileri dublör sayesinde atlattığını düşünen ÇağatayUlusoy'un bu anlamsız kaçışı üzerine ise "Çağatay, kendini dizide canlandırdığıSarp sandı" yorumları yapıldı. Bu arada uzmanlar, 26 yaşındaki oyuncunun apar topar hastaneye kaldırılmasına neden olan karaciğer yağlanmasının başlıcasebebinin aşırı alkol tüketimi ve düzensizbeslenme olduğunu söylüyor…
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