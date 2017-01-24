300 binle start

Ata Demirer'in geçtiğimiz Cuma günü vizyona giren son filmi 'OlanlarOldu', ilk 3 günde yaklaşık 320 binkişi tarafından izlendi. Demirer'in hembir kaptanı oynayıp hem de kadınkılığına girdiği filminin hasılatı ise bu gişe rakamıyla 4 milyonu geçti.
Komedyenin bir önceki projesi 'Niyazi Gül Dörtnala' ise ilk 3 günde200 bin kişi tarafından izlenmişti. Ata Demirer, en iyi açılış rakamını ise 2011 yılında çektiği 'Eyvah Eyvah 2' ile elde etti. Filmi o dönem 3 günde800 bin kişi seyretmişti.
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