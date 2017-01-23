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Kız kıza gece turu

Kız kıza gece turu
Rockçı Kaan Tangöze'nin kendisini Kıvılcım Ural'la aldatması üzerine geçtiğimiz yıl 6 senelik evliliğini bitiren Seçkin Piriler, bekarlığa iyice alıştı. Boşandıktan sonra sık sık gecelerde boy gösteren eski manken önceki akşam da kız arkadaşlarıyla eğlencedeydi. Beyoğlu'ndaki bir mekandan geç saatlerde çıkan Piriler, kendisine yöneltilen soruları yanıtlamadan uzaklaştı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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