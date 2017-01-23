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Engin Altan şov yapan

Engin Altan şov yapan
Ekstrem sporlara merakıyla bilinen oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Uludağ'da karlar üzerinde şov yaptı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve 1 yaşındaki oğulları Emir Aras'la kayınpederinin sahibi olduğu otelde tatil yapan yakışıklı oyuncu, kar motoruna binip hünerlerini sergiledi. Düzyatan'ın bu anlarını ise eşi Neslişah Alkoçlar kaydetti.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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