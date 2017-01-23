Engin Altan şov yapan

Ekstrem sporlara merakıyla bilinen oyuncu Engin Altan Düzyatan, önceki gün Uludağ'da karlar üzerinde şov yaptı. Eşi Neslişah Alkoçlar ve 1 yaşındaki oğulları Emir Aras'la kayınpederinin sahibi olduğu otelde tatil yapan yakışıklı oyuncu, kar motoruna binip hünerlerini sergiledi. Düzyatan'ın bu anlarını ise eşi Neslişah Alkoçlar kaydetti.