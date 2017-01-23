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Ebru şıkır şıkır

Ebru şıkır şıkır
Kıbrıs Elexus Otel'de sahne alan , hayranlarını mest etti. Şarkılarıyla kulakların pasını silen Gündeş, şıklığıyla da göz kamaştırdı. Bağış karşılığında sahne kıyafetlerini satan Gündeş'in üzerindeki abiyesini ne zaman satışa sunacağı ise hayranları arasında merak konusu oldu.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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