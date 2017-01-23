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Diva hesap soracak

Diva hesap soracak
Türk Sanat Müziği'nin usta ismi Bülent Ersoy, önceki akşam Girne Rocks Hotel'de şarkılarıyla hayranlarını coşturdu. Konuklar arasındaki 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin 'Ünal Kaplan'ı Tarık Ünlüoğlu ile eşi Gülenay Kalkan, Diva'nın şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. Ersoy, geçtiğimiz günlerde bir köpeğin kulaklarını kesen gençlere de bugün itibariyle dava açacağını söyledi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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