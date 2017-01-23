Çifte mutluluk

Çiçeği burnunda evli çift Murat Yıldırım’la İmane Elbani, Fas’ta ikinci kez düğün yaptı. İlk törenleri İstanbul’da 25 Aralık’ta düzenlenen ikilinin ikinci düğünü de Fas geleneklerine göre gerçekleşti...
Geçtiğimiz aralık ayında İstanbul'da gerçekleştirilen görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren MuratYıldırım ve İmane Elbani'ye Fas'ta ikinci düğün… İkilinin 25 Aralık'taki düğününe katılamayan akrabaları için önceki akşam Fas'ın Suheyrat kentinde ikinci kez tören düzenlendi. 5. MuhammedUluslararası Kongre Sarayı'nda gerçekleştirilen törende ilk düğünde olduğu gibi Fas gelenekleri hakimdi. Ünlü çiftin Türkiye'nin yanı sıra Fas'taki akraba ve yakın dostlarının da katıldığı törende davetliler yöresel sanatçıların performansıyla eğlenceli saatler yaşadı.
CUMHURBAŞKANINA TEŞEKKÜR
Gelin İmane Elbani 'tefour' denilen taht üzerinde salona giriş yaparken ünlü oyuncu da eşini davetlilerle birlikte karşıladı. Eşini alnından öpen Yıldırım, daha sonra yakın dostu Tolgahan Sayışman'la sanatçıların seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Yıldırım, duygularını şu sözlerle anlattı: "Bir kişiyi seversiniz sonra onun ülkesiniseversiniz. Ben önce İman'ı ardından Fas'ı sevdim. Oda önce beni sonra Türkiye'yi sevdi." Gelin Elbani ise"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ailemden beniistemesi büyük şerefti" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun çifte düğün hediyesi olarak gönderdiği altın bileziği geline Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz taktı.
VİZE KRİZİ
Tolgahan Sayışman ve sevgilisi Almeda Abazi de düğün için Fas'taydı. Türkiye'den vize alınmadan gidelen Fas'a Arnavutluk vatandaşı olan Almeda, vizesiz gitmek isteyince problem yaşadı. Güzel oyuncu daha sonra vize işlemlerini yaptırıp düğüne yetişti.
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