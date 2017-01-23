Babasının başında

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İşadamı Serdar Bilgili'nin eski eşi haber spikeri Nazlı Çelik, önceki akşam hastane çıkışı objektiflere takıldı. Moralsiz olduğu gözlenen Çelik, babası Yücel Bey'in rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Gazete
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