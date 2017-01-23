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Babasının başında

Babasının başında
İşadamı Serdar Bilgili'nin eski eşi haber spikeri Nazlı Çelik, önceki akşam hastane çıkışı objektiflere takıldı. Moralsiz olduğu gözlenen Çelik, babası Yücel Bey'in rahatsızlandığını ve hastanede tedavi gördüğünü söyledi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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