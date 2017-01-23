Ağa destek

Ünlü işadamı AliAğaoğlu'nun sevgilisiDuygu Su Gülpınar,önceki akşam görevaldığı Ağaoğlu MyClubBahçelievler'de renkli birpartiye ev sahipliği yaptı.Kulüp üyelerinin doyasıyaeğlendiği gecede Gülpınar'ıaşkı Ağaoğlu yalnızbırakmadı.
İkili, gecede sahnealan popçu Ece Seçkin'insöylediği şarkılara hepbir ağızdan eşlik etti.Parti boyunca sevgilisiylemüziğin ritmine uyarak danseden 62 yaşındaki ünlüişadamı, performansıylabüyük alkış aldı. İkilininuyumlu şıklığı ise gözlerdenkaçmadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.