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Ağa destek

Ağa destek
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar, önceki akşam görev aldığı Ağaoğlu MyClub Bahçelievler'de renkli bir partiye ev sahipliği yaptı. Kulüp üyelerinin doyasıya eğlendiği gecede Gülpınar'ı aşkı Ağaoğlu yalnız bırakmadı.

İkili, gecede sahne alan popçu Ece Seçkin'in söylediği şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Parti boyunca sevgilisiyle müziğin ritmine uyarak dans eden 62 yaşındaki ünlü işadamı, performansıyla büyük alkış aldı. İkilinin uyumlu şıklığı ise gözlerden kaçmadı.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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