Adalı’nın öyküsü

Eşi Ahmet Murat Çakan'dan 2015'te boşandıktan sonra manken Burak Çelik'le birlikte olan Öykü Çelik, yeni bir aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, önceki akşam yeni sevgilisi Beşiktaş eski Asbaşkanı ünlü işadamı Serdar Adalı'nın oğlu Serhan Adalı ile ilk kez Nişantaşı'nda ortaya çıktı.



Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilen ikili, 'Dutluk' adlı mekanda geç saatlere dek eğlendi. İşadamı, aşkı için 10 şişe şampanya patlatarak adeta şov yaptı. Mekandan el ele çıkan ikili, gazetecileri fark edince hızlıca Adalı'nın lüks cipine binse de görüntü vermekten kurtulamadı.



DOĞAN SAVAŞ