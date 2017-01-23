Adalı’nın öyküsü

Eşi Ahmet Murat Çakan'dan2015'te boşandıktan sonramanken Burak Çelik'lebirlikte olan Öykü Çelik, yenibir aşka yelken açtı. Güzeloyuncu, önceki akşam yenisevgilisi Beşiktaş eski Asbaşkanıünlü işadamı Serdar Adalı'nın oğluSerhan Adalı ile ilk kez Nişantaşı'ndaortaya çıktı.
Yaklaşık bir aydır aşk yaşadıkları öğrenilenikili, 'Dutluk' adlı mekanda geç saatlere dekeğlendi. İşadamı, aşkı için 10 şişe şampanya patlatarakadeta şov yaptı. Mekandan el ele çıkan ikili, gazetecilerifark edince hızlıca Adalı'nın lüks cipine binse de görüntüvermekten kurtulamadı.
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