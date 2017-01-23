4 saat sahnede

Şarkıcı Yaşar İpek, geçtiğimiz akşam Kıbrıs Merit Maxim Royal Hotel'de sahne aldı. Yoğun istek üzerine yaklaşık 4 saat süreyle sahnede kalan Yaşar İpek, sevilen şarkılarıyla dinleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. İpek, 'Haybeye' ve 'Sus' albümünde yer alan şarkılarının yanı sürprizlerle dolu repertuvarıyla da sevenlerini mest etti.