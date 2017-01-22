Yumruklu kutlama

Güzel şarkıcı Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'na kendine has kutlama… Kızları Zehra'nın mutluluğu için eski eşiyle dost kalmayı başaran Avşar Kızı, işadamının doğum gününü önceki akşam yaptığı paylaşımla kutladı.



Hülya Avşar'ın ailesiyle gittiği bir mekanda 54. yaşını kutlayan ünlü spor yorumcusuna yumruk attığı kareyi "Mutlu Yıllar Kaya" notuyla paylaşması herkesi güldürdü. Ünlü sanatçı bu paylaşımıyla muzipliğini yine gözler önüne serdi.