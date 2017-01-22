Yumruklu kutlama

Güzel şarkıcı HülyaAvşar'dan eski eşi KayaÇilingiroğlu'na kendine haskutlama… Kızları Zehra'nınmutluluğu için eski eşiyledost kalmayı başaran AvşarKızı, işadamının doğumgününü önceki akşam yaptığıpaylaşımla kutladı.
Hülya Avşar'ın ailesiylegittiği bir mekanda 54.yaşını kutlayan ünlü sporyorumcusuna yumruk attığıkareyi "Mutlu Yıllar Kaya"notuyla paylaşması herkesigüldürdü. Ünlü sanatçı bupaylaşımıyla muzipliğini yinegözler önüne serdi.
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