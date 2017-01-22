Şahan klasiği

Fragmanının yayınlanmasıyla birçok tartışmayı da beraberinde getiren 'Recep İvedik 5'e ilgi artarak devam ediyor. Geçtiğimiz Pazar saat 20.00'de internette paylaşılan fragman, 4 günde 15 milyondan fazla kişi tarafından izlendi. Şahan Gökbakar da bu rekorunun ardından Recep İvedik sevenlerine "Teşekkürler Türkiye. Muhteşemsiniz" diye seslendi.