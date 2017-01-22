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Kızlar çıldırdı

Kızlar çıldırdı
Son dönemin en popüler oyuncularından Çağatay Ulusoy, önceki gün instagram'da bu kareyi paylaştı, ortalık karıştı. Instagram'ı yoğun bir şekilde kullanmayan yakışıklı oyuncuya hasret kalan hayranlar, bu fotoğrafı çok kısa bir süre içerisinde 320 bin defa beğendi!
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