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Gizli operasyon

Gizli operasyon
Serdar Ortaç'ın model eşi da estetikli ünlüler kervanına katıldı. İrlandalı model, göğüslerini büyütmek için önceki hafta özel bir hastanede bıçak altına yattı. 24 yaşındaki model, operasyonunu Gülşen'in doğum yaptığı hastanede yaptırınca gerçek ortaya çıktı.

Küçük göğüslerinden şikayetçi Loughnan'a Ortaç'ın refakat ettiği öğrenildi. Bu arada o dönemde göğüslerini büyüten İrem Derici'nin ameliyatını da gazeteciler Gülşen'in doğumu için hastaneye gittiğinde öğrenmişti.
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