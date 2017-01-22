Erkin vetosu!

Caner Erkin’in Şükran Ovalı’yla evliliğini hazmedemeyen Asena Atalay, ünlü futbolcuya 120 bin liralık dava açınca onu çıldırttı. Eski eşiyle artık düşman haline gelen Beşiktaşlı yıldız, önceki gün gazetecilere ‘Ona artık Asena Erkin değil Asena Atalay deyin’ çıkışı yaptı
ESKİ eşi Asena Atalay'la ilgili sessizliğini koruyan Beşiktaşlı yıldız futbolcu Caner Erkin sonunda patladı! Atalay, Şükran Ovalı'yla 2 Ocak'taRoma'da evlenen Erkin'e yoksulluk nafakasını ödemediği gerekçesiyle 120 bin liralık icra takibi başlatınca Erkin, küplere bindi. Önceki gün Ovalı'yla Akmerkez'de dolaşan ünlü futbolcunun yüzü, "Eski eşiniz Asena Erkin'in 120bin liralık nafakayı ödemediğiniz iddiasıyla açtığı davahakkında neler söyleyeceksiniz?" diye sorulunca asıldı.
'DOST KALACAĞIZ' SÖZÜNÜ TUTAMADILAR
Eski eşinin adını duyunca tüyleri diken diken olan Caner Erkin, "Böyle gereksiz bir konu hakkındakonuşmaya lüzum yok. Ayrıca eski eşime artık 'AsenaErkin' değil de 'Asena Atalay' derseniz sevinirim.Boşandık bitti, gitti" dedi. 5 yaşındaki oğulları Çınar'ın hatırına eski eşiyle ilgili daha fazla konuşmayan Caner Erkin'in bu tavrında ünlü sunucunun açtığı davanın etkili olduğu konuşuluyor… Öte yandan Şükran Ovalı ile CanerErkin'in aşkları ise doludizgin sürüyor... Önceki gün "14 Şubat'ta birbirinize ne hediye alacaksınız?" diye sorulan ünlü çiftten Erkin, "Ben Şükran'a her gün hediyealıyorum" derken güzel oyuncu, "Hediyeye gerek yok.Hayatımızda sağlık ve mutluluk olsun yeter" yanıtı verdi.
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