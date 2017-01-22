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Dövdürdü

Dövdürdü
Sosyal medyada paylaştığı ağır antrenmanlarla herkesi kendine hayran bırakan Irmak Ünal, fit vücudunu dövmeyle süslüyor. Vücudunun pek çok yerinde dövme olan 39 yaşındaki oyuncu, önceki gün de karnının sol tarafına denizkızı dövmesi yaptırdı. Ünal'ın bu halini görenler "İki çocuk annesi olduğuna kim inanır!" demekten kendini alamadı.
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