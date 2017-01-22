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Bir Demet komedi

Bir Demet komedi
Demet Akbağ, önceki akşam tek kişilik gösteri yaptı. Oyun sırasında kaldığı yeri unutan oyuncu, "Ben sizi Cem Yılmaz gibi kandırmam. 'Nerede kalmıştık' dediğimde gerçekten unutmuşumdur" demesi üzerine izleyenler kahkahaya boğuldu.
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