Bir Demet komedi

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Demet Akbağ, önceki akşam tek kişilik gösteri yaptı. Oyun sırasında kaldığı yeri unutan oyuncu, "Ben sizi Cem Yılmaz gibi kandırmam. 'Nerede kalmıştık' dediğimde gerçekten unutmuşumdur" demesi üzerine izleyenler kahkahaya boğuldu.
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