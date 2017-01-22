Yol Durumu
  1. İstemem artık geriye dönme
  2. Romantik tatil

Babalık provası

Babalık provası
Oyuncu Birkan Sokullu, babalık provası yaptı. Bir yılı aşkın süredir Berrak Tüzünataç'la aşk yaşayan Sokullu, önceki gün 3 aylık yeğeni Lena'yı sevdi. Kız kardeşi Burcu Esmer'in evinde yeğenini kucağından düşürmeyen ünlü oyuncu, bebeği öpücüklere boğdu. Dayısının kuğındaki Lena'nın ise keyfine diyecek yoktu.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar