Oyuncu Birkan Sokullu, babalık provası yaptı. Bir yılı aşkın süredir Berrak Tüzünataç'la aşk yaşayan Sokullu, önceki gün 3 aylık yeğeni Lena'yı sevdi. Kız kardeşi Burcu Esmer'in evinde yeğenini kucağından düşürmeyen ünlü oyuncu, bebeği öpücüklere boğdu. Dayısının kuğındaki Lena'nın ise keyfine diyecek yoktu.