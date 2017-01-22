Antep kilosu!

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in oynadığı 'Çalgı Çengi İkimiz' ekibi, Türkiye turnesine devam ediyor. Geçtiğimiz gün Gaziantep'te sevenleriyle buluşan ikili, "Antep'e geldiğimiz için çok mutluyuz ama çok şiştik ve kilo aldık. Burada film çekersek 150 kilo geri döneriz" sözleriyle kentin yemeklerine övgüler yağdırdı. Kural ve Cemcir, Gaziantep'ten sonra Kayseri'ye geçti.