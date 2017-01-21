‘Tek bağımız oğullarımız’

Erhan Çelik'ten boşanan Gülben Ergen'in yeniden evleneceği konuşulan ilk eşi ve 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan, barışma haberleriyle ilgili suskunluğunu bozdu. "Biz Gülben'le hiçbir zaman küsmedik ki barışma olsun" diyen ünlü sanatçı, ekledi:



"Gülben Ergen, çok iyi bir annedir. Çocuklarımıza çok iyi bakıyor, ona sonsuz teşekkür ediyorum. Ben onun her zaman mutlu olmasını diliyorum. Fakat ilişkimiz şu an sadece çocuklar üzerine."



Doğan SAVAŞ