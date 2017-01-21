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‘Tek bağımız oğullarımız’

‘Tek bağımız oğullarımız’
Erhan Çelik'ten boşanan Gülben Ergen'in yeniden evleneceği konuşulan ilk eşi ve 3 çocuğunun babası Mustafa Erdoğan, barışma haberleriyle ilgili suskunluğunu bozdu. "Biz Gülben'le hiçbir zaman küsmedik ki barışma olsun" diyen ünlü sanatçı, ekledi:

"Gülben Ergen, çok iyi bir annedir. Çocuklarımıza çok iyi bakıyor, ona sonsuz teşekkür ediyorum. Ben onun her zaman mutlu olmasını diliyorum. Fakat ilişkimiz şu an sadece çocuklar üzerine."

Doğan SAVAŞ
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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