‘Tek bağımız oğullarımız’

Erhan Çelik'ten boşanan Gülben Ergen'inyeniden evleneceği konuşulan ilk eşi ve 3çocuğunun babası Mustafa Erdoğan, barışmahaberleriyle ilgili suskunluğunu bozdu. "BizGülben'le hiçbir zaman küsmedik ki barışmaolsun" diyen ünlü sanatçı, ekledi:
"Gülben Ergen, çok iyi bir annedir.Çocuklarımıza çok iyi bakıyor, ona sonsuzteşekkür ediyorum. Ben onun her zamanmutlu olmasını diliyorum. Fakat ilişkimiz şu ansadece çocuklar üzerine."
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