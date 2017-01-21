Yol Durumu
  1. Kökten çözüm
  2. Dualarla geziyor

Soğuğu takmadı

Soğuğu takmadı
Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, önceki gün Bebek sahilinde yürüyüş yaparken objektiflere görüntülendi. Güzel şarkıcı, yaza formda girmek için soğuk havaya aldırmadan spor yaptı.
Etiketler:
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar