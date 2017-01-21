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Ersoy çağrı yaptı

Ersoy çağrı yaptı
Isparta'da iki kişinin kulağını kestiği yavru köpeğin görüntüleri, Muazzez Ersoy'u çileden çıkardı. Yetkilileri göreve çağıran ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Her canlının yaşam hakkı var, kainat sadece insanların yaşam alanı değil. Böyle bir vahşetin cezası sadece para olmamalı. O zavallı köpeğe bunu yaşatanlar, en ağır cezalara çarptırılmalı."
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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