Ersoy çağrı yaptı

Isparta'da iki kişinin kulağını kestiği yavru köpeğin görüntüleri, Muazzez Ersoy'u çileden çıkardı. Yetkilileri göreve çağıran ünlü sanatçı, şunları söyledi: "Her canlının yaşam hakkı var, kainat sadece insanların yaşam alanı değil. Böyle bir vahşetin cezası sadece para olmamalı. O zavallı köpeğe bunu yaşatanlar, en ağır cezalara çarptırılmalı."