Elçin’e baskın

Aralarında Elçin Sangu’nun da olduğu dizi ekibinin önceki akşam güzel başlayan kutlama partisi, kötü bitti. Cihangir’deki Hazine isimli mekanda sigara yasağının delindiğini haber alan ekipler, mekanı bastı. Bazı oyuncular ise polislere zorluk çıkardı
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisinin ekibi, final bölümünü kutlamak için önceki akşam bir araya geldi. Cihangir'dekiHazine isimli mekanda güzel başlayan eğlencede başrol oyuncuları Elçin Sangu ile BarışArduç, sahneye çıkıp birlikte 'HakimBey' isimli şarkıyı söyledi. Aralarında OnurBüyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın da olduğu ekibin keyfi, ilerleyen saatlerde kaçtı.
KORİŞ VE NERİMAN'A ALKIŞ... Mekan içerisinde yasalara aykırıolmasına rağmen neredeyse tümmüşterilerin sigara içtiğini haber alan ekipler, Hazine isimli mekanda kontrol yaptı. Son dönemde güvenlik önlemleriniarttıran aşayiş polis ekipleri, mekandaki herkesi dışarı çıkartarak kimlik kontrolü de yaptı. Bu sırada gazetecilerin dışarıda olduğunu öğrenen oyunculardan ElçinSangu ve Müjde Uzman, dışarı çıkmamak için direndi. Dizinin izlenmesinde en büyük paya sahip olan isimlerden Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar ise herzamanki mütevazılıklarını gösterip kimlik kontrolü yapan polis memurlarına hiçbir zorluk çıkarmadı.
ŞÖHRETHASTALIĞINA YAKALANDI
Hakkında yapılan magazin haberleri karşısında vatanseverliğe soyunan Elçin Sangu, iş şımarıklığagelince ise vatanseverliğibir kenara attı. Talep ettiği astronomik ücretlerle de sık sık haber olan Sangu, önceki akşam görevleri uğrunacanını dişinetakan polislere kimlik kontrolü sırasında zorluk çıkarmaya çalıştı.
SEVGİLİSİ ASABİ ÇIKTI
Kimlik kontrolünün uzamasına sinirlenen Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken, görevini yapan polis memurlarına, ''Bırakın gidelim kardeşim, verin sevgilimin nüfus cüzdanını'' diye çıkıştı!
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