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Elçin’e baskın

Aralarında ’nun da olduğu dizi ekibinin önceki akşam güzel başlayan kutlama partisi, kötü bitti. Cihangir’deki Hazine isimli mekanda sigara yasağının delindiğini haber alan ekipler, mekanı bastı. Bazı oyuncular ise polislere zorluk çıkardı

Elçin’e baskın
Özel bir televizyon kanalında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisinin ekibi, final bölümünü kutlamak için önceki akşam bir araya geldi. Cihangir'deki Hazine isimli mekanda güzel başlayan eğlencede başrol oyuncuları Elçin Sangu ile Barış Arduç, sahneye çıkıp birlikte 'Hakim Bey' isimli şarkıyı söyledi. Aralarında Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar'ın da olduğu ekibin keyfi, ilerleyen saatlerde kaçtı.

KORİŞ VE NERİMAN'A ALKIŞ...
Mekan içerisinde yasalara aykırı olmasına rağmen neredeyse tüm müşterilerin sigara içtiğini haber alan ekipler, Hazine isimli mekanda kontrol yaptı. Son dönemde güvenlik önlemlerini arttıran aşayiş polis ekipleri, mekandaki herkesi dışarı çıkartarak kimlik kontrolü de yaptı. Bu sırada gazetecilerin dışarıda olduğunu öğrenen oyunculardan Elçin Sangu ve Müjde Uzman, dışarı çıkmamak için direndi. Dizinin izlenmesinde en büyük paya sahip olan isimlerden Onur Büyüktopçu ve Nergis Kumbasar ise her zamanki mütevazılıklarını gösterip kimlik kontrolü yapan polis memurlarına hiçbir zorluk çıkarmadı.



ŞÖHRET HASTALIĞINA YAKALANDI
Hakkında yapılan magazin haberleri karşısında vatanseverliğe soyunan , iş şımarıklığa gelince ise vatanseverliği bir kenara attı. Talep ettiği astronomik ücretlerle de sık sık haber olan Sangu, önceki akşam görevleri uğruna canını dişine takan polislere kimlik kontrolü sırasında zorluk çıkarmaya çalıştı.

SEVGİLİSİ ASABİ ÇIKTI
Kimlik kontrolünün uzamasına sinirlenen Elçin Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken, görevini yapan polis memurlarına, ''Bırakın gidelim kardeşim, verin sevgilimin nüfus cüzdanını'' diye çıkıştı!

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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