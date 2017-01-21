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Dualarla geziyor

Dualarla geziyor
Bir süredir hiçbir projede yer almayan Naz Elmas, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Arapça duaların yazılı olduğu kolyeler takan oyuncu, "Zor günler yaşıyoruz ve ben de kendimi dualarımla daha iyi hissediyorum" diye konuştu.

Aydın HAMZA
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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