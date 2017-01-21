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Alkışlar Kenan’a

Alkışlar Kenan’a
Oyunculuğu kadar yardımseverliğiyle de alkış alan Kenan İmirzalıoğlu, dün gündeme damga vurdu. Takvim'in ünlü oyuncunun Cihangir'deki 2 dairesinin toplam 43 bin liralık kira gelirini 2 ayrı şehit ailesine bağışlaması, haberi vatandaşın takdirini topladı.

Sosyal paylaşım sitesi twitter'da için "İşte sözde değil özde Türkiye sevdalısı", "Adam gibi adam" yorumları yapıldı.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi
  • Gazete
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