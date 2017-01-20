Milli yıldız

Eğitim ve ihtiyaç sahipleri için yaptığı yardımlarla gönüllerde taht kuran Kenan İmirzalıoğlu, bir kez daha alkışlanacak bir harekete imza attı. Oyuncu Cihangir’deki 2 dairesinin toplam 43 bin liralık kira gelirini 2 şehit ailesine ömür boyu bağışladı
Oyunculuktaki başarılı performansıyla hayranlarını mest eden Kenan İmirzalıoğlu, yardıma muhtaç insanlara verdiği destekle de herkese örnek oluyor. Daha önce Cihangir'deki bir ilkokula kütüphane yaptırarak eğitime destek veren başarılı oyuncu, geçen yıl Kurban Bayramı'ndada ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmüştü. Marmaris'te gizlice kurban kestirip etini köy halkına dağıtan İmirzalıoğlu'nun yardımları bununla sınırlı değil…
BÜYÜK BİR GİZLİLİKLE YAPTI
Yaptığı iyilikleri büyük bir gizliliklegerçekleştiren ünlü oyuncunun geçtiğimizay 2 şehit ailesine maddi yardım içinkolları sıvadığı ortaya çıktı. İstanbul'un çeşitlisemtlerinde çok sayıda gayrimenkulü olanKenan İmirzalıoğlu, Cihangir'deki 2 adetdairesinin kirasıyla şehit ailelerinin yüzünügüldürdü. İmirzalıoğlu, aylık kirası 5 bindolar (yaklaşık 20 bin lira) ile 6 bin dolar(yaklaşık 23 bin lira) olan dairelerden eldeettiği geliri ömür boyu olmak üzere 2 şehitailesine bağışladı.
İmirzalıoğlu, hain darbe girişimindeşehit düşen Astsubay BaşçavuşÖmer Halisdemir'in kabrini deziyaret etmiş ve gözyaşlarınıtutamamıştı.
HER KONUDA DUYARLI...
Kira ücretlerinin her ay düzenli olarak ailelerinin hesaplarına yatması için de her türlü işlemi yapan başarılı oyuncu, bu son davranışıyla da "Bugüne kadar her toplumsal olaydaduyarlılığını gösteren Kenan İmirzalıoğlu,bu ülkenin vatansever bir sanatçısıolduğunu yine kanıtladı" dedirtti.
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