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Kızların gözdesi

Kızların gözdesi
Gençlerin merakla beklediği, 'Kötü Çocuk' filmi, önceki akşam Kanyon AVM'de gala yaptı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş'la Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı filme ilgi büyüktü. Saatler öncesinden sinema salonunun kapısında bekleyen genç kızlar, Sarıtaş'ı çığlıklarla karşıladı.

Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı film, seyirciden tam not aldı. Büşra Küçük'ün yazdığı 'Kötü Çocuk' kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş'la Afra Saraçoğlu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.

Doğan SAVAŞ
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