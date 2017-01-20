Kızların gözdesi

Gençlerin merakla beklediği, 'Kötü Çocuk' filmi, önceki akşam Kanyon AVM'de gala yaptı. Başrollerinde Tolga Sarıtaş'la AfraSaraçoğlu'nun yer aldığı filme ilgi büyüktü. Saatler öncesinden sinema salonunun kapısında bekleyen genç kızlar, Sarıtaş'ıçığlıklarla karşıladı.
YönetmenliğiniYağız Alp Akaydın'ın yaptığı film, seyirciden tam not aldı. Büşra Küçük'ün yazdığı 'Kötü Çocuk' kitabından beyazperdeye uyarlanan filmin başrol oyuncuları TolgaSarıtaş'la Afra Saraçoğlu hayranlarıyla bol bol fotoğraf çektirdi.
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