İnadına mutluluk

Yenidenevlenecekleri iddiaedilen Gülben Ergen'leMustafa Erdoğan'ınbüyük oğlu Atlas,önceki gün 10 yaşınagirdi. Doğum gününeErdoğan'ın annesiSüheyla Erdoğan'lababası NazımErdoğan'ın yanı sıraşarkıcının annesi GülserErgen de katıldı.
Atlas, mumlarıkardeşleri Aresve Güney ile üfledi.Geçtiğimiz günlerde"Boşansak da ailebirliğimiz bozulmadı"diyen Ergen, eski eşive çocuklarıyla böylemutluluk pozu verdi.
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