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İnadına mutluluk

Mustafa Erdoğan’la sık sık görüştüğü için eleştirilen , büyük oğlu Atlas’ın yaş gününde yine eski eşiyleydi...

İnadına mutluluk
Yeniden evlenecekleri iddia edilen Gülben Ergen'le Mustafa Erdoğan'ın büyük oğlu Atlas, önceki gün 10 yaşına girdi. Doğum gününe Erdoğan'ın annesi Süheyla Erdoğan'la babası Nazım Erdoğan'ın yanı sıra şarkıcının annesi Gülser Ergen de katıldı.

Atlas, mumları kardeşleri Ares ve Güney ile üfledi. Geçtiğimiz günlerde "Boşansak da aile birliğimiz bozulmadı" diyen Ergen, eski eşi ve çocuklarıyla böyle mutluluk pozu verdi.
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