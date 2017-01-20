İkiz sevinç!

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu George Clooney'in (55), geçtiğimiz aylarda Suriyeli bir çocuğu evlatlık almak istediği iddia edildi. Ancak o dönem, avukat eşi Amal'ın, hamile kalabilecek durumda olduğu kaydedildi. Aradan aylar geçti, 38 yaşındaki avukat Amal'ın karnının şiştiği gözlemlendi. Ünlü çift, önceki gün Davos'ta görüntülendi.



KARNINI SAKLIYOR

Oldukça bol kıyafetler giyen Amal'ın, yaptırdığı son kontrollerde ikiz bebek beklediği tespit edildi. Anne adayı Amal'ın, elindeki çanta ile sık sık karnını gizlemek istediği görüldü. Ünlü çifte yakın bir kaynağın, "Amal ve George, ikiz olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdılar. Aynı zamanda korktular. Çünkü bir çocuğun kendileri için yeterli olduğunu düşündüklerini söylediler. Fakat hem kız hem de erkek çocuk olduğunu öğrenince çok mutlu olduklarını belirttiler. Şimdi adeta ikramiye vurmuş gibi hissediyorlar. Bunun bir mucize olduğunu söylediler" dediği kaydedildi.