İkiz sevinç!

Dünyaca ünlü Oscar ödüllü oyuncu George Clooney'in (55), geçtiğimiz aylarda Suriyeli bir çocuğu evlatlık almak istediği iddia edildi. Ancak o dönem, avukat eşi Amal'ın, hamile kalabilecek durumda olduğu kaydedildi. Aradan aylar geçti, 38 yaşındakiavukat Amal'ın karnının şiştiği gözlemlendi. Ünlü çift, önceki gün Davos'ta görüntülendi.
KARNINI SAKLIYOR
Oldukça bol kıyafetler giyen Amal'ın, yaptırdığı son kontrollerde ikiz bebek beklediği tespit edildi. Anne adayı Amal'ın, elindeki çanta ile sık sık karnını gizlemek istediği görüldü. Ünlü çifte yakın bir kaynağın, "Amal ve George, ikiz olduğunu öğrendiğinde çok şaşırdılar. Aynı zamanda korktular. Çünkübir çocuğun kendileriiçin yeterli olduğunu düşündüklerini söylediler. Fakat hem kız hem deerkek çocuk olduğunuöğrenince çok mutlu olduklarını belirttiler. Şimdi adeta ikramiye vurmuş gibi hissediyorlar. Bunun bir mucize olduğunu söylediler" dediği kaydedildi.
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