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I love you Otilia

I love you Otilia
Ebru Şallı'yla aşkı geçtiğimiz yaz bittikten sonra Justin Bieber'ın eski sevgilisi Alexandra Rodriguez'le birlikte olan 'dan yeni aşkı Otilia hakkında aşk itirafı… Akçıl, önceki akşam Rumen şarkıcıyla aşkı sorulunca şöyle dedi:

"Bu soruya Türkçe cevap vermeyeceğim. Sadece 'I love you' demek istiyorum." 24 yaşındaki şarkıcıyla 1 aydır aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın bu itirafıyla gözler Rumen şarkıcıya çevrildi.
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