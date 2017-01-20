I love you Otilia

Ebru Şallı'yla aşkı geçtiğimiz yaz bittikten sonra Justin Bieber'ın eski sevgilisi AlexandraRodriguez'le birlikte olan Sinan Akçıl'dan yeni aşkı Otilia hakkında aşk itirafı… Akçıl, önceki akşam Rumen şarkıcıyla aşkı sorulunca şöyle dedi:
"Bu soruya Türkçecevap vermeyeceğim.Sadece 'I love you' demek istiyorum." 24 yaşındaki şarkıcıyla 1 aydır aşk yaşayan Sinan Akçıl'ın bu itirafıyla gözler Rumenşarkıcıya çevrildi.
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