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Her daim şık

Her daim şık
Şu sıralar yeni projeler için gelen teklifleri değerlendirmekle meşgul olan Sinem Kobal, günlerini ise sevimli köpeği Bayçiko ile geçiriyor. Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum günü hediyesi olan köpeğiyle önceki gün yürüyüş yaptı. Tarzıyla her zaman hayranlarınndan alkış alan güzel oyuncu, şapkası ve omuz dekolteli bluzuyla yine çok şıktı.
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