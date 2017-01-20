Yol Durumu
  1. Hadise derbisi
  2. İnadına mutluluk

Güzel destek

Güzel destek
Son dönemin dikkat çeken isimlerinden Fulin'e popun ustalarından destek… , Sinan Akçıl'dan kendi albümü için alacağı şarkıyı Fulin'e hediye etti. Genç şarkıcı, Akalın için de "Öyle bir ismin arkamda olduğunu bilmek benim için tarifsiz bir mutluluk" dedi.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar