Gel keyfim gel

Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski manken Elif Kramer, önceki gün Nişantaşı'ndaki City's'de objektiflere takıldı. Alışveriş merkezinin mahalle katındaki bir kafede keyif yapan Kramer, sanki evindeymiş gibi rahattavırlar sergiledi.
Koltuğa uzanıp elinden telefonunu düşürmeyen eski manken, yanına gelen gazetecilere "Keyif çatıyorum" dedi. Kafeden uzun süre ayrılmayan Kramer'i görenler "Bu ne rahatlık!" derken eski manken meraklı bakışlara aldırış etmedi.
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