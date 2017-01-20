Güzel oyuncu Yasemin Allen de modaya uydu. Son olarak Murat Boz ve İrem Sak'la 'Dönerse Senindir' filminde kamera karşısına geçen Allen, pek çok meslektaşı gibi yurt dışında oyunculuk eğitimi almak için kolları sıvadı.



27 yaşındaki oyuncu, "Ne kadar yetenekli olursan ol, ne kadar tecrübeli olursan ol eğitim şart. Her zaman kendimi geliştirmek istiyorum" dedi.